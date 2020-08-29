Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, появилась на пляже в эффектном алом бикини

В этот раз пышнотелая красотка покрасовалась на пляже фигурой в алом бикини. Модель, как известно, любит рекламировать известные бренды купальников, поэтому на каждом новом фото в Инстаграм Квитко показывает новые и новые бикини.

Не желая скрывать свои достоинства, Настя примерила стильный купальник с лифом на тонких лямках и застежкой сзади, а также трусики с несколькими завязками на бедрах. Причем некоторые пользователи сети отметили, что данная модель бикини - весьма скромная в сравнении с теми, что Настя обычно показывает.

Тем не менее, большинство было восхищено новым образом модели:

«Симпатичная фигура», «Я люблю тебя, от тебя захватывает дух😘», «Привет, милашка», «Мне нужно найти такие же бикини», «Вот это пропорции 😱», «Мне нравится твое фантастическое тело ... твоя идеальная за*ница, си*ьки, лицо ....», «Очень соблазнительно, такие формы, воу!», «Захватывающая дух 😍😍😍😍😍😍», «Жесть какой ужас 🙈🙈🙈🙈», «Мне нравится большая за*ница 😙😙», «Мне нравится твой бикини» «У тебя си*ьки шикарнее твоей за*ницы,» - пишут пользователи.

Также ранее молодая модель с пышными формами показала, как веселится на пляже, валяясь на песке и удивляя пышными формами. Девушка примерила стильный купальник с необычными лямками, плавно переходящими в лиф. Тонкая ткань едва ли смогла скрыть достоинства девушки, поэтому пользователи Инстаграм написали множество похвалы в адрес фигуры Квитко.

На представленном фото загорелая блондинка выглядела весьма эффектно из-за яркого дизайна бикини без принтов и лишних деталей именно благодаря минималистичному стилю Анастасии в очередной раз удалось подчеркнуть достоинства фигуры благодаря лифчику.

Вот как отреагировали на кадр поклонники Квитко, позирующей в трендовом купальнике этого сезона:

«ты очень прекрасна», «Горячий вид🔥🔥», «Сладкая девочка💋», «Такая малышка🌸💗», «Заставь меня полюбить пляж», «Пончик сладкий🌹🌹😍😍», «Малышка извалялась в грязи», «Как конфетка в крошках», «Бьюсь об заклад, что песок трудно удалить ... Бедняжка ... То, что мы делаем, чтобы доставить удовольствие другим lol».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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