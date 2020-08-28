Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва не выронила грудь из глубокого декольте

Красотка приобрела огромную популярность в сети благодаря своим пышным формам, пишет Politeka.net. Некоторые пользователи сети решили создать фан-странички, посвященные звезде. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так в одной из групп появилось видео, где красотка позирует перед фотокамерой в длинном платье с откровенным декольте.

Квитко стояла у воды, всячески изгибаясь. Из огромного выреза показался большой бюст знаменитости, который придерживала тонкая ткань.

Обтягивающее платье подчеркнуло пышные бедра, а поясок - тонкую талию.

Модель распустила волосы, закинув их назад. В результате выставились крупные серьги.

Квитко медленно прошлась, положив руки на бедра. Складывалось впечатление, что звезда боялась упасть на высоких каблуках.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали о том, как восхищаются Анастасией и признались ей в любви, и действительно в такую девушку сложно не влюбиться.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в соблазнительном мини-бикини, которое натянулось на огромной груди. Толстые бретельки впились в тело из-за тяжести прелестей.

Тонкая бретелька между двумя лоскутками ткани придавала некой пикантности образу.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко показала, как проводит время на яхте и похвасталась очередным новым бикини. Стильное бикини кислотно-розового оттенка не оставило фанатов равнодушными, ведь девушка показала довольно пышные формы во всей красе.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов