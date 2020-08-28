В Україні уточнили, яким категоріям іноземців буде дозволено в'їзд в країну після 28 серпня

Раніше Кабмін прийняв рішення про закриття кордонів України для іноземців з 00:00 години 28 серпня до 00:00 години 28 вересня.

При цьому, обмеження будуть поширюватися не на всіх. Так, в Україну все ще зможуть потрапити іноземці, які:

- є родичами першої лінії громадян України;

- мають офіційний дозвіл на роботу в Україні;

- є технічними фахівцями, які прибувають в Україну на запрошення представників місцевих підприємств;

- їдуть територією України транзитом з документами, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб;

- прибувають в Україну на навчання;

- проходять військову службу в ЗСУ;

- постійно або тимчасово проживають в Україні, мають посвідку на постійне або тимчасове проживання в Україні;

- входять до складу іноземних делегацій, працюють на міжнародні організації або є їх супроводжуючими особами, і прибувають в країну на запрошення вищих представників влади;

- входять до складу екіпажу вантажних транспортних засобів та регулярних автобусних, авіа- і морських рейсів;

- є діячами культури, які прибувають на запрошення закладу культури чи їх супроводжуючою особою;

- прибувають учасниками офіційних спортивних змагань або супроводжуючими їх особами;

- є особами, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації

- прибувають на лікування.

При собі вони повинні мати страховий поліс для покриття можливих витрат, пов'язаних з лікуванням.

Крім того, в Україну зможуть в'їхати біженці, дипломати і працівники акредитованих міжнародних місій, а також інструктори НАТО і країн-учасників програм Альянсу.

Зазначимо, що раніше стало відомо, що після оголошення про закриття кордонів в Україну почали масово прибувати хасиди, які хочуть встигнути до початку дії обмежень. При цьому 25 паломників виявилися затримані в аеропорту Запоріжжя.

Також стало відомо, що в Україні встановлено новий антирекорд за кількістю заражених китайським вірусом. За добу він був підтверджений у 2 438 осіб.

Всього в країні 114 497 хворих. З них 2 451 (+48) померли і 55 083 (+866) одужали.

Нагадавши, українцям придумали нове жорстке покарання на карантині.

Як повідомляла Politeka, українців терміново попередили про новий жорсткий карантин, закриють все.

Також Politeka писала, що карантин в Україні посилюють, в Кабміні зробили термінову заяву.