Из-за ужесточения карантина в Украине могут закрыть многие предприятия и ввести дополнительные ограничения

Как передает Politeka.net, об этом предупредил глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, его цитирует издание "РБК-Украина". По словам эпидемиолога, Кабмин вынужден пойти на более жесткие меры на фоне ухудшение ситуации с вирусом.

Андрей Александрин утверждает, что с начала карантина в систему здравоохранения не внесли никаких значительных изменений, в то же время инфекция распространяется по стране с растущей скоростью. По наблюдениям эксперта, сейчас никак нельзя снимать ограничения, ведь первая волна эпидемии набирает обороты.

"С приходом осени мы увидим нарастание ОРВИ за счет того, что дети пойдут в школы и в детсады. Ситуация будет ухудшаться", - подчеркнул Александрин. - "Нас ждет очередной тотальный жесткий карантин. Придется все закрывать, потому что другого выхода не будет".

Эпидемиолог обратил внимание, что правительство не использует никаких дополнительных средств для профилактики заболеваемости и не выделяет населению никаких ресурсов для защиты, зато "выкачивает деньги" через штрафы. Андрей Александрин сомневается, что украинцы согласятся на ужесточение карантина.

"Ситуация осложнится проведением местных выборов. На этом фоне политики начнут играть, и это усугубит эпидемическую ситуацию", - подытожил эксперт.

Стоит добавить, что согласно официальной статистике Минздрава по состоянию на 27 августа в Украине госпитализированы 6 505 человек с китайским вирусом. Министр Максим Степанова подчеркнул, что со средины июля количество заболевших увеличилось почти в два раза.

"Вирус и дальше распространяется по всей стране. У нас растет количество больных. У нас растет количество людей, которые госпитализируются в больницы", - заявил глава ведомства.

Ранее Кабмин принял решение продлить адаптивный карантин еще на два месяца. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничения будут действовать до 31 октября включительно.

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