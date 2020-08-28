В Украине уточнили, каким категориям иностранцев будет разрешен въезд в страну после 28 августа
Ранее Кабмин принял решение о закрытии границ Украины для иностранцев с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.
При этом, ограничения будут распространяться не на всех. Так, в Украину все еще смогут попасть иностранцы, которые:
- являются родственниками первой линии граждан Украины;
- имеют официальное разрешение на работу в Украине;
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- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей местных предприятий;
- едут по территории Украины транзитом с документами, подтверждающими выезд за границу в течение двух суток;
- прибывают в Украину на обучение;
- проходят военную службу в ВСУ;
- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;
- входят в состав иностранных делегаций, работают на международные организации или являются их сопровождающими лицами, и прибывают в страну по приглашению высших представителей власти;
- входят в состав экипажа грузовых транспортных средств и регулярных автобусных, авиа- и морских рейсов;
- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры или их сопровождающим лицом;
- прибывают участниками официальных спортивных соревнований или сопровождающими их лицами;
- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
- прибывают на лечение.
При себе они должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением китайского вируса и обсервацией.
Кроме того, в Украину смогут въехать беженцы, дипломаты и работники аккредитованных международных миссий, а также инструкторы НАТО и стран-участников программ Альянса.
Отметим, что ранее стало известно, что после объявления о закрытии границ в Украину начали массово прибывать хасиды, которые хотят успеть до начала действия ограничений. При этом 25 паломников оказались задержаны в аэропорту Запорожья.
Также стало известно, что в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом. За сутки он был подтвержден у 2 438 человек.
Всего в стране 114 497 заболевших. Из них 2 451 (+48) умерли и 55 083 (+866) выздоровели.
Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.
Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют всё.
Также Politeka писала, что карантин в Украине ужесточают, в Кабмине сделали срочное заявление.