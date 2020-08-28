В Украине уточнили, каким категориям иностранцев будет разрешен въезд в страну после 28 августа

Ранее Кабмин принял решение о закрытии границ Украины для иностранцев с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября.

При этом, ограничения будут распространяться не на всех. Так, в Украину все еще смогут попасть иностранцы, которые:

- являются родственниками первой линии граждан Украины;

- имеют официальное разрешение на работу в Украине;

- являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей местных предприятий;

- едут по территории Украины транзитом с документами, подтверждающими выезд за границу в течение двух суток;

- прибывают в Украину на обучение;

- проходят военную службу в ВСУ;

- постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;

- входят в состав иностранных делегаций, работают на международные организации или являются их сопровождающими лицами, и прибывают в страну по приглашению высших представителей власти;

- входят в состав экипажа грузовых транспортных средств и регулярных автобусных, авиа- и морских рейсов;

- являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры или их сопровождающим лицом;

- прибывают участниками официальных спортивных соревнований или сопровождающими их лицами;

- являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации

- прибывают на лечение.

При себе они должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением китайского вируса и обсервацией.

Кроме того, в Украину смогут въехать беженцы, дипломаты и работники аккредитованных международных миссий, а также инструкторы НАТО и стран-участников программ Альянса.

Отметим, что ранее стало известно, что после объявления о закрытии границ в Украину начали массово прибывать хасиды, которые хотят успеть до начала действия ограничений. При этом 25 паломников оказались задержаны в аэропорту Запорожья.

Также стало известно, что в Украине установлен новый антирекорд по числу зараженных китайским вирусом. За сутки он был подтвержден у 2 438 человек.

Всего в стране 114 497 заболевших. Из них 2 451 (+48) умерли и 55 083 (+866) выздоровели.

Напомним, украинцам придумали новое жесткое наказание на карантине.

Как сообщала Politeka, украинцев срочно предупредили о новом жестком карантине, закроют всё.

Также Politeka писала, что карантин в Украине ужесточают, в Кабмине сделали срочное заявление.