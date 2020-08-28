З'явився свіжий прогноз на сьогодні

Дощі поки не планують залишати територію України

Про це пише Politeka.net.

Свіжий прогноз погоди на сьогодні, 28 серпня, опублікував Укргідрометеоцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні українців очікують погодні гойдалки.

Жителям північних областей (Харківської, Полтавської, Чернігівської та Сумської) варто готуватися до грозових дощів і істотного зниження температури: вдень синоптики обіцяють від 21 до 24 градусів.

В інших регіонах буде суха і тепла погода. У центральних областях вдень до +25 градусів, на Сході - трохи тепліше, до +26 градусів.

Можуть розслабитися і жителі південних регіонів, де стовпчики термометрів піднімуться до +29 градусів.

Тепло і без опадів завтра буде і в столиці України. Вдень повітря прогріється до позначки в +24 градусів, а вночі буде від +12 до +14 градусів.

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Так, в перший місяць осені може вдарити спека до +36 градусів.

За словами синоптика Наталії Голені, з 1 вересня можливе зниження температури, але після буде спека. До кінця наступного тижня в Україні (31 Серпня - 6 вересня) протримається спека в межах 30 градусів, на півдні та Сході може бути навіть плюс 36.

А народний синоптик Володимир Деркач каже, що цього року українці зможуть двічі насолодитися бабиним літом.

Він також попередив про короткочасні дощі, хоча остання десятиденка вересня теж порадує хорошою погодою. Заморозків в цьому місяці не передбачається.

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