40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в зухвалому образі
Зірка опублікувала фото, показавши принади в білій маєчці, передає Politeka.net.
Легка тканина обтягнула невеликі груди зірки, які були ледь помітні, адже модель виставила перед собою руки. В останніх зірка тримала пістолет, направивши його вперед і ніби цілячись.
Волосся у актриси було зібране, щоб не заважало.
Варто відзначити, що даний кадр був узятий з фільму "Квант милосердя" 2008 року, після виходу якого про зірку заговорив весь світ. Саме в цьому фільмі модель виконала роль "дівчини Бонда".
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За годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.
"Ольго, ви приголомшлива) навіть в такій ролі, ви шалено мила)))", "єдина, кого Бонд не спокусив", "ви дуже красива я захоплююся вашою красою Привіт з Казахстану", "знову насильство і вбивства😨 😬", "всім Бандиткам бандитка 😁", "ти в моєму прицілі ❤️", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко позувала в жовтому купальнику, зав'язавши на голові косинку в тон.
Босонога актриса сиділа на стільчику, задерши ноги прямо на стіл. Позаду неї розкинулася розкішна картина: потопаючі в зелені високі пагорби.
Раніше ми писали, що Ольга Куриленко позувала верхи на надувному фламінго прямо посеред басейну, ефектно застигнувши в гарячій позі. Крихітний купальник ефектно підкреслює розкішну фігуру знаменитості.
"Неділя - час для рожевих фламінго і басейнів!» - йдеться в тексті повідомлення.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».
Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: "вогонь».