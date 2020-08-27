Модель показала, після чого стала відомою

40-річна популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в зухвалому образі

Зірка опублікувала фото, показавши принади в білій маєчці, передає Politeka.net.

Легка тканина обтягнула невеликі груди зірки, які були ледь помітні, адже модель виставила перед собою руки. В останніх зірка тримала пістолет, направивши його вперед і ніби цілячись.

Волосся у актриси було зібране, щоб не заважало.

Варто відзначити, що даний кадр був узятий з фільму "Квант милосердя" 2008 року, після виходу якого про зірку заговорив весь світ. Саме в цьому фільмі модель виконала роль "дівчини Бонда".

За годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Ольго, ви приголомшлива) навіть в такій ролі, ви шалено мила)))", "єдина, кого Бонд не спокусив", "ви дуже красива я захоплююся вашою красою Привіт з Казахстану", "знову насильство і вбивства😨 😬", "всім Бандиткам бандитка 😁", "ти в моєму прицілі ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко позувала в жовтому купальнику, зав'язавши на голові косинку в тон.

Босонога актриса сиділа на стільчику, задерши ноги прямо на стіл. Позаду неї розкинулася розкішна картина: потопаючі в зелені високі пагорби.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко позувала верхи на надувному фламінго прямо посеред басейну, ефектно застигнувши в гарячій позі. Крихітний купальник ефектно підкреслює розкішну фігуру знаменитості.

"Неділя - час для рожевих фламінго і басейнів!» - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: "вогонь».