Модель показала, после чего стала известной

40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в дерзком образе

Звезда опубликовала фото, показав прелести в белой маечке, передает Politeka.net.

Легкая ткань обтянула небольшую грудь звезды, которая была едва заметна, ведь модель выставила перед собой руки. В последних звезда держала пистолет, направив его вперед и будто целясь.

Волосы у актрисы были собраны, чтобы не мешали.

Стоит отметить, что данный кадр был взят из фильма "Квант милосердия" 2008 года, после выхода которого о звезде заговорил весь мир. Именно в этом фильме модель исполнила роль "девушки Бонда".

За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Олечка, вы прелесть) Даже в такой роли, вы безумно милая)))", "Единственная, кого Бонд не соблазнил", "Вы очень красивая Я восхищаюсь Вашей красотой Привет из Казахстана", "Опять насилие и убийства😨😬", "Всем бандиткам бандитка 😁", "Ты в моем прицеле ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко позировала в желтом купальнике, завязав на голове косынку в тон.

Босоногая актриса сидела на стульчике, задрав ноги прямо на стол. Позади нее раскинулась роскошная картина: утопающие в зелени высокие холмы.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала верхом на надувном фламинго прямо посреди бассейна, эффектно застыв в горячей позе. Крохотный купальник эффектно подчеркивает роскошную фигуру знаменитости.

«Воскресенье – время для розовых фламинго и бассейнов!» - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».