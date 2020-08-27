40-летняя популярная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в дерзком образе
Звезда опубликовала фото, показав прелести в белой маечке, передает Politeka.net.
Легкая ткань обтянула небольшую грудь звезды, которая была едва заметна, ведь модель выставила перед собой руки. В последних звезда держала пистолет, направив его вперед и будто целясь.
Волосы у актрисы были собраны, чтобы не мешали.
Стоит отметить, что данный кадр был взят из фильма "Квант милосердия" 2008 года, после выхода которого о звезде заговорил весь мир. Именно в этом фильме модель исполнила роль "девушки Бонда".
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За час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"Олечка, вы прелесть) Даже в такой роли, вы безумно милая)))", "Единственная, кого Бонд не соблазнил", "Вы очень красивая Я восхищаюсь Вашей красотой Привет из Казахстана", "Опять насилие и убийства😨😬", "Всем бандиткам бандитка 😁", "Ты в моем прицеле ❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Куриленко позировала в желтом купальнике, завязав на голове косынку в тон.
Босоногая актриса сидела на стульчике, задрав ноги прямо на стол. Позади нее раскинулась роскошная картина: утопающие в зелени высокие холмы.
Ранее мы писали, что Ольга Куриленко позировала верхом на надувном фламинго прямо посреди бассейна, эффектно застыв в горячей позе. Крохотный купальник эффектно подчеркивает роскошную фигуру знаменитости.
«Воскресенье – время для розовых фламинго и бассейнов!» - говорится в тексте сообщения.
Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».