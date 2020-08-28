Екс-солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова здивувала образом фатальної красуні біля басейну

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" сміливий кадр без нижньої білизни. Міша Романова постала перед фанатами лежачи в досить незручній позі на краю басейну: вона лягла на стегно, сперлася однією рукою об плитку а ліктем інший притиснулася до сідниці. При цьому співачка млосно дивиться в камеру.

Окремо варто описати наряд Романової. Для фотосесії вона одягла чорний комбінезон в брючному стилі, який за допомогою кілець закріпила на шиї. Образ доповнили великі сережки у вухах і розкішна , трохи розпатлана зачіска. Можна помітити, що артистка не одягла бюстгальтер.

Користувачі соціальної мережі із захопленням прийняли нову роботу виконавиці і залишили їй багато позитивних відгуків в коментарях:

"Келих Х О не вистачає в руці😂 😝"; "шикарна дівчинка"; "схожа на Кемерон Діаз з "радник"; "все, я закохався😂❤️"; "неймовірна красуня, жіночність, ніжність, пристрасть😻"; "❤️❤️❤️ яка красива".

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