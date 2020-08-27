Знаменитий американський актор Бред Пітт закрутив роман з моделлю, яка дуже схожа на його колишню дружину Анджеліну Джолі

Як повідомляє Politeka.net, зарубіжні ЗМІ помітили голлівудську зірку з новою обраницею

в аеропорту Ле-Кастейє, куди пара прибула на приватному літаку. За даними джерел, Бред Пітт разом з німецькою моделлю Ніколь Потуральскі вирушили відпочивати на південь Франції, ймовірно, вони зупинилися в маєтку актора Шато Міраваль, де відбулося його весілля з Джолі.

Відзначається, що Бреда Пітта в аеропорту, незважаючи на маску, дізнався випадковий очевидець. Зірка кіно був одягнений в оливкову сорочку і свою знамениту кепку, а його супутниця — в шкіряну куртку і солом'яний капелюшок. При цьому Бред Пітт виглядав дуже щасливим.

У дівчині актора незабаром впізнали 27-річну модель Ніколь Потуральскі, яка працює під псевдонімом Ніко Мері. На своєму акаунті в "Instagram" дівчина часто викладає свої особисті фото.

У Мережі вже помітили, що дівчина-суміш Анджеліни Джолі та Ірини Шейк. Вона разюче схожа на колишню дружину Пітта формою голови, рисами обличчя і стрункою фігурою. У той же час, Ніколь трохи нагадує формами свою колегу по модельному бізнесу - Ірину Шейк, колишню обраницю футболіста Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, підступна Джолі збирається знищити Пітта будь-яким способом: "вирок буде винесено..."

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі здивувала новим визнанням про дітей Пітта: "найскладніше було...".

Також Politeka писала, що мама Бреда Пітта розгнівала Анджеліну Джолі, всі подробиці скандалу:»не може пробачити".