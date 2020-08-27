Знаменитый американский актер Брэд Питт закрутил роман с моделью, которая очень похожа на его бывшую жену Анджелину Джоли

Как сообщает Politeka.net, зарубежные СМИ заметили голливудскую звезду с новой избранницей

в аэропорту Ле-Кастейе, куда пара прибыла на частном самолете. По данным источников, Бред Питт вместе с немецкой моделью Николь Потуральски отправились отдыхать на юг Франции, вероятно, они остановились в поместье актера Шато Мираваль, где состоялась его свадьба с Джоли.

Отмечается, что Брэда Питта в аэропорту, несмотря на маску, узнал случайный очевидец. Звезда кино был одет в оливковую рубашку и свою знаменитую кепку, а его спутница — в кожаную куртку и соломенную шляпку. При этом Брэд Питт выглядел очень счастливым.

В девушке актера вскоре узнали 27-летнюю модель Николь Потуральски, которая работает под псевдонимом Нико Мэри. На своем аккаунте в "Инстаграм" девушка часто выкладывает свои личные фото.

В сети уже заметили, что девушка - смесь Анджелины Джоли и Ирины Шейк. Она поразительно похожа на бывшую жену Питта формой головы, чертами лица и стройной фигурой. В то же время, Николь немного напоминает формами свою коллегу по модельному бизнесу - Ирину Шейк, бывшую избранницу футболиста Криштиану Роналду.

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