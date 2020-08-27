Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про повальне "кумівство" в українській владі

Він висловив свою думку в ефірі телеканалу "NewsOne", повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Приходить новий президент, який говорить, що не буде кумівства - 35 осіб з "кварталу" на держпосадах. Керівники міст-колишні актори третього-четвертого рівня керують найбільшими містами, серцем нашої індустрії. Точніше, не вони навіть, а їхні дружини. Як це можна було допустити", - обурився Андрій Пальчевський.

Громадський діяч звернувся до Володимира Зеленського і нагадав йому про важливу обіцянку, якій повірили мільйони українців.

"У мене просто питання: як? ти ж обіцяв, що не буде кумівства, Володя. Заходиш в апарат президента-вчора на підмостках, 30 років, сьогодні третя людина в державі", - зазначив Андрій Пальчевський. "Немає людей у нас? Виявляється, ні. Тому що за ці 30 років ми домоглися того, що ні в кого з українців не виникає ніякого протестного почуття, коли вони бачать ці морди, які всі пригорнули годівниці".

Він закликав українців не упустити можливість змінити ситуацію на місцевих виборах, які мають відбутися вже цієї осені.

"Злидні принижують не тільки серця - вони позбавляют розуму і волі. Ось так 29 років, коли верхівка гвалтує свій народ, вже немає ніякої сили, ніякої віри в те, що можна змінити. І вони готові продатися за дві банки тушонки", - підкреслив Пальчевський. - "Потрібно зробити зусилля над собою, і коли ми вибираємо, в тому числі на місцевих виборах, треба показати владі, показати президенту, що він веде нас не туди, що плану немає. Необхідно чинити тиск на сьогоднішніх і, найголовніше, вчорашніх президентів. Вони не повинні бути в пошані, відслужив президентом - у тюрму".

Нагадаємо, що Пальчевський запропонував родині президента переїхати на Троєщину: "щоб відключили водичку на три тижні, сміття вивозили ночами"

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський про наслідки президентства для Зеленського: "щоки стали приблизно на 20% більше"