Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал о повальном "кумовстве" в украинской власти

Он выразил свое мнение в эфире телеканала "NewsOne", сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Приходит новый президент, который говорит, что не будет кумовства - 35 человек из "Квартала" на госдолжностях. Руководители городов - бывшие актеры третьего-четвертого уровня руководят крупнейшими городами, сердцем нашей индустрии. Точнее, не они даже, а их жены. Как это можно было допустить", - возмутился Андрей Пальчевский.

Общественный деятель обратился к Владимиру Зеленскому и напомнил ему о важном обещании, которому поверили миллионы украинцев.

"У меня просто вопрос: как? Ты же обещал, что не будет кумовства, Володя. Заходишь в аппарат президента - вчера на подмостках, 30 лет, сегодня третий человек в государстве", - отметил Андрей Пальчевский. "Нет людей у нас? Оказывается, нет. Потому что за эти 30 лет мы добились того, что ни у кого из украинцев не возникает никакого протестного чувства, когда они видят эти морды, которые все прильнули кормушке".

Он призвал украинцев не упустить возможность изменить ситуацию на местных выборах, которые должны состояться уже этой осенью.

"Нищета унижает не только сердца - она лишает ума и воли. Вот так 29 лет, когда верхушка насилует свой народ, уже нет никакой силы, никакой веры в то, что можно изменить. И они готовы продаться за две банки тушенки", - подчеркнул Пальчевский. - "Нужно сделать усилие над собой, и когда мы выбираем, в том числе на местных выборах, надо показать власти, показать президенту, что он ведет нас не туда, что плана нет. Необходимо оказывать давление на сегодняшних и, самое главное, вчерашних президентов. Они не должны быть в почете, отслужил президентом - в тюрьму".

Напомним, что Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам"

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