44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать свои таланты на отдыхе в Турции

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в полный рост в белом пляжном мини-платье, натянутом поверх бикини, с огромной красной матрешкой спереди.

Настя стояла возле мольберта, на котором была прицеплена листовка с ее концертной программой, и картинно взмахнула рукой. В этот момент балерина засветила татуировку на запястье.

Известно, что эти иероглифы от сглаза Насте делал под Бангкоком тот же монах, что набивал тату и голливудской актрисе Анджелине Джоли.

В подписи к фото Волочкова проговорилась о сюрпризе, который готовит другим отдыхающим:

"Буду рада видеть гостей нашего отеля сегодня в 21:00 в Амфитеатре.😊 Я просто решила от души подарить вам творческий сюрприз.😊 немного волнуюсь...🙈 Сценические условия не совсем подходящие, но сделаю все, что в моих силах, опираясь на профессионализм.🙏 Детей, желающих поучаствовать в финале, приглашаю на репетицию в 20:00😊 На сцене. Перед детской дискотекой.💃".

К сожалению, пользователи не могут оставить отклики на этот пост, так как Анастасия закрыла возможность комментировать.

Ранее мы сообщали, Волочкова выставила кадры приятной встречи с другими артистами, которые сейчас также находятся в Турции. Балерина предстала в длинном платье, позволив себе опрометчиво "забыть" про лифчик.

"Вчера после концерта Artik&Asti в нашем отеле в Кемере мы так душевно встретились в гримерке с Анной и Артемом и с их семьями!🙏😊 Так приятно, что ребята пригласили!🙏 Вообще здорово встречать соотечественников за границей, а артистов - ещё более!😊", - сообщила артистка.

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