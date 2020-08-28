Соммер разом з мамою показала, як треба виглядати в будь-якому віці

Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей розбурхала фото зі своєю мамою

Як відомо, Соммер слідує за своєю мамою-спортсменкою, яка в 56 років виглядає на 30. Так, тому фітнес-модель тренується з раннього віку, показує, як правильно займатися, розминати м'язи і худнути без шкоди для організму, адже у неї був хороший приклад.

Так, цього разу Соммер вирішила показати, як провела час разом з мамою на пляжі і навіть змогла здивувати фігурою в бікіні. Дівчина приміряла Різнокольоровий монокіні в смужку, а її мама - засмагла брюнетка з підтягнутим тілом - одягла леопардовий бікіні з тонкою сіточкою на стегнах.

Двом спортсменкам вдалося вразити фанатів квітучим виглядом, а також ідеальними фігурами:

"Літо взимку з мамою 😛 p. s, якщо ви живете в Канаді, загляньте в усі магазини @urbanplanet, щоб знайти божевільні знижки на лінії SMR🔥, » - написала Соммер.

Ось як реагують фанати:

"Боже, це неймовірно😍", " подивися на ці персики, вау🍑 🍑", «гей, ей, мама🔥 💓», «мати і дочка просто неймовірні», «по правді кажучи, ви обидва дуже милі ...", "Ти красуня" « " мати і дочка Господи помилуй ♥ ️🥰😍😛🤤☺️😋», «це Соммер Рей і її мама?", "Просто як сестри", » Сомма, ти щось з собою робиш😀«, » Топ мама🔥 🔥«, " ваша мама безумовно чудова, тепер я бачу, звідки ви взяли свою привабливість, крім того, що ви тренуєтеся, щоб мати відмінне тіло, як у вас, Ви 2 абсолютно приголомшливі 🔥», «ваша мама виглядає так, ніби їй 31 рік», «мммм смакота», «ви буквально Близнюки».

Раніше молода спортсменка вразила кадрами разом з мамою під час фотосесії на пляжі. Фітнес-модель підкорила затишними пляжними фото разом з підтягнутою і знаходиться у відмінній формі жінкою.

Так, Соммер в червоному бікіні позувала поруч з мамою - ефектною брюнеткою в чорно-білому купальнику. Дві спортсменки підкорила підтягнутою фігурою. Мамі Соммер виповнилося 56 років і на честь цього дівчина вирішила зворушливо привітати її:

"Вітаємо з 56-м днем народження найдивовижнішу маму, кращу подругу, приятеля по тренуваннях, якого дівчина могла коли-небудь просити. Ти мій світ, моє найбільше натхнення і світло мого життя 💛 @shannon_rayyy", - написала Соммер.

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