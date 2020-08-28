Соммер вместе с мамой показала, как надо выглядеть в любом возрасте

Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй взбудоражила фото со своей мамой

Как известно, Соммер следует за своей мамой - спортсменкой, которая в 56 лет выглядит на 30. Так, поэтому фитнес-модель тренируется с раннего возраста, показывает, как правильно заниматься, разминать мышцы и худеть без вреда для организма, ведь у нее был хороший пример.

Так, в этот раз Соммер решила показать, как провела время вместе с мамой на пляже и даже смогла удивить фигурой в бикини. Девушка примерила разноцветный монокини в полосочку, а ее мама - загорелая брюнетка с подтянутым телом - одела леопардовый бикини с тонкой сеточкой на бедрах.

Двум спортсменкам удалось впечатлить фанатов цветущим видом, а также идеальными фигурами:

«Лето зимой с мамой 😛 p.s, если вы живете в канаде, загляните во все магазины @urbanplanet, чтобы найти сумасшедшие скидки на линии SMR 🔥,» - написала Соммер.

Вот как реагируют фанаты:

«Боже, это невероятно😍», «Посмотри на эти персики, вау 🍑🍑», «Эй, эй, мама🔥💓», «Мать и дочь просто невероятны», «По правде говоря, вы оба очень милы ...», «Ты красотка», «Мать и дочь Господи помилуй ♥ ️🥰😍😛🤤☺️😋», «Это Соммер Рэй и ее мама?», «Просто как сестры», «Сомма, ты что-то с собой делаешь 😀», «Топ мама 🔥🔥», «Ваша мама определенно великолепна, теперь я вижу, откуда вы взяли свою привлекательность, кроме того, что вы тренируетесь, чтобы иметь отличное тело, как у вас, вы 2 совершенно потрясающие 🔥», «Ваша мама выглядит так, будто ей 31 год», «Мммм вкуснятина», «Вы буквально близнецы».

Ранее молодая спортсменка поразила кадрами вместе с мамой во время фотосессии на пляже. Фитнес-модель покорила уютными пляжными фото вместе с подтянутой и находящейся в отменной форме женщиной.

Так, Соммер в красном бикини позировала рядом с мамой - эффектной брюнеткой в черно-белом купальнике. Две спортсменки покорила подтянутой фигурой. Маме Соммер исполнилось 56 лет и в честь этого девушка решила трогательно поздравить ее:

«Поздравляем с 56-м днем ​​рождения самую удивительную маму, лучшую подругу, приятеля по тренировкам, которого девушка могла когда-либо просить. Ты мой мир, мое самое большое вдохновение и свет моей жизни 💛 @shannon_rayyy», - написала Соммер.

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