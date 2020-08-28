Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, підкорила образом в "золотому" бікіні

Не так давно дівчина розповіла, що в молодості була одержима ідеєю роздобути модельну фігу і постати на подіумі, проте ледь не довівши себе до нервого зриву і заробивши розлад харчової поведінки, вона передумала робити щось подібне. Демі вирішила навчитися любити себе такою, якою вона є і тепер активно мотивує жінок робити те ж саме.

Дівчина припинила морити себе голодом і дієтами, замість цього навчившись підкреслювати пишні форми і тонку талію. Її вбрання найчастіше складаються з відкритих суконь з нереальними декольте, а білизна ледь приховує гідність. Втім, купальники мало чим відрізняються від білизни.

Роуз вигідно підкреслює груди ліфами, зовсім не приховують головне. Наприклад, Золоте бікіні з ланцюжком на талії виглядало приголомшливо, а яскравий макіяж з акцентом на пухкі губи вигідно доповнив пляжний образ знаменитості.

Ось що пишуть користувачі:

"Прекрасний вид", "дуже гаряча картинка, любов", "Божественно красиво💛 💛, "яка грудка!", "Ви прекрасні і красиві. Я люблю тебе", " ідеально😱 🔥 🍑 🤤 😍», «Шоуті .. Ти така хороша" «" ти дуже божественна, моє дорогоцінне серце«, " я хотів би запропонувати вам те, що вам теж сподобається», «Привіт, ти дійсно виглядаєш такою гарячою і сексуальною, дитинко», «у тебе класна фігура», «Вау, я сумую за цим😩 💦», «абсолютна красуня💯 🔥 🙌 😍 💖», «оууу, цукерка❤❤🌕 🌹», «яка красива жінка і яке гарне тіло, смачна цукерка», - пишуть користувачі.

Ми також писали, що Демі любить підкреслювати свої пишні форми завдяки досить сміливим купальників, зовсім не прикриває її груди і стегна. При цьому вона без збентеження часто дивує кадрами в одному халаті і навіть без білизни.

Також молода красуня підкорила видом в прозорому боді і тонкій спідниці з сіточки. Знаменитість позувала на м'якому дивані, вдало розташувавшись боком до об'єктиву і тим самим підкресливши свої стрункі ноги в босоніжках на шпильці. Поруч з моделлю також позувала її мила собачка, розчулившая мережу.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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