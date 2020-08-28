Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, покорила образом в "золотом" бикини

Не так давно девушка рассказала, что в молодости была одержима идеей заполучить модельную фигу и предстать на подиуме, однако едва не доведя себя до нервого срыва и заработав расстройство пищевого поведения, она передумала делать нечто подобное. Деми решила научиться любить себя такой, какой она есть и теперь активно мотивирует женщин делать тоже самое.

Девушка прекратила морить себя голодом и диетами, вместо этого научившись подчеркивать пышные формы и тонкую талию выгодными образами. Ее наряды чаще всего состоят из открытых платьев с нереальными декольте, а белье едва скрывает достоинство. Впрочем, купальники мало чем отличаются от белья.

Роуз выгодно подчеркивает грудь лифами, совсем не скрывающими главное. К примеру, золотое бикини с цепочкой на талии выглядело потрясающе, а яркий макияж с акцентом на пухлые ггубы выгодно дополнил пляжный образ знаменитости.

Вот что пишут пользователи:

«Прекрасный вид», «Очень горячая картинка, любовь», «Божественно красиво💛💛,» «Какая грудка!», «Вы прекрасны и красивы. Я люблю тебя», «Идеально😱🔥🍑🤤😍», «Шоути .. Ты такая хорошая», «Ты очень божественна, мое драгоценное сердце», «Я хотел бы предложить вам то, что вам тоже понравится», «Привет, ты действительно выглядишь такой горячей и сексуальной, детка», «У тебя классная фигура», «Вау, я скучаю по этому 😩💦», «Абсолютная красотка💯🔥🙌😍💖», «Оууу, конфетка ❤ ❤ 🌕 🌹», «Какая красивая женщина и какое красивое тело, вкусная конфета», - пишут пользователи.

Мы также писали, что Деми любит подчеркивать свои пышные формы длагодаря довольно смелым купальникам, совсем не прикрывающим ее грудь и бедра. При этом она без смущения часто удивляет кадрами в одном халате и даже без белья.

Также молодая красотка покорила видом в прозрачном боди и тонкой юбке из сеточки. Знаменитость позировала на мягком диване, удачно расположившись боком к объективу и тем самым подчеркнув свои стройные ноги в босоножках на шпильке. Рядом с моделью также позировала ее милая собачка, умилившая сеть.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами