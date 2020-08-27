Через посилення карантину в Україні можуть закрити багато підприємств і ввести додаткові обмеження

Як передає Politeka.net, про це попередив голова Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін, його цитує видання "РБК-Україна". За словами епідеміолога, Кабмін змушений піти на більш жорсткі заходи на тлі погіршення ситуації з вірусом.

Андрій Александрін стверджує, що з початку карантину в систему охорони здоров'я не внесли ніяких значних змін, в той же час інфекція поширюється по країні зі зростаючою швидкістю. За спостереженнями експерта, зараз ніяк не можна знімати обмеження, адже перша хвиля епідемії набирає обертів.

"З приходом осені ми побачимо наростання ГРВІ за рахунок того, що діти підуть в школи і в дитсадки. Ситуація буде погіршуватися", - підкреслив Александрін. - "Нас чекає черговий тотальний жорсткий карантин. Доведеться все закривати, тому що іншого виходу не буде".

Епідеміолог звернув увагу, що уряд не використовує жодних додаткових коштів для профілактики захворюваності і не виділяє населенню жодних ресурсів для захисту, натомість "викачує гроші" через штрафи. Андрій Александрін сумнівається, що українці погодяться на посилення карантину.

"Ситуація ускладниться проведенням місцевих виборів. На цьому тлі політики почнуть грати, і це посилить епідемічну ситуацію", - підсумував експерт.

Варто додати, що згідно з офіційною статистикою МОЗ станом на 27 серпня в Україні госпіталізовано 6 505 осіб з китайським вірусом. Міністр Максим Степанова підкреслив, що з середини липня кількість хворих збільшилася майже в два рази.

"Вірус і далі поширюється по всій країні. У нас зростає кількість хворих. У нас зростає кількість людей, які госпіталізуються в лікарні", - заявив глава відомства.

Раніше Кабмін прийняв рішення продовжити адаптивний карантин ще на два місяці. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, обмеження діятимуть до 31 жовтня включно.

Нагадаємо, що доарантін рекордно продовжать, прем'єр Шмигаль оголосив про закриття кордонів: "буде заборонено..."

Як повідомляла Politeka, Кабмін вводить жорстку заборону, по кому карантин вдарить з новою силою

Також Politeka писала, що посилення карантину настане вже найближчими днями, скандальні деталі: "почнеться..."