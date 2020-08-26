Кабмин намерен запретить въезд в Украину из стран, которые попадают в "красную" зону эпидемической опасности

Как передает Politeka.net, такое решение члены правительства приняли 25 августа в ходе селекторного совещания, сообщает пресс-служба Офиса президента. Поводом для нового запрета стал значительный рост заболеваемости китайским вирусом по всему миру.

В настоящее время Кабинет министров составляет новые правила, по которым иностранцы смогут въезжать на территорию Украины. Согласно планам, в течение 30 дней нельзя будет пересекать украинскую границу гражданам стран, которые находятся в "красной" карантинной зоне. Уточняется, что запрет не затронет транзитный транспорт и участников гуманитарных миссий. Чиновники пока не раскрывают, как скоро продвигается работа и когда именно запрет вступит в силу.

Пока же всем пассажирам, прибывшим в Украину из самой опасной зоны, нужно за сутки пройти тест методом ПЦР, предоставить результаты аналогичного исследования, сделанного не позднее, чем за 48 часов, или же пройти 14-дневную изоляцию. Список стран по зонам постоянно обновляется, и к тому времени, когда Кабмин утвердит новые меры, ситуация может кардинально измениться.

Тем временем, с 24 августа внутри Украины тоже действуют новые ограничения. В частности, изменились зоны карантина на следующие 14 дней.

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