Правительство предупредило украинцев о продлении адаптивного карантина

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Кабинет министров из-за ухудшения эпидемиологической ситуации готов продлить карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ограничительные меры будут действовать до 31 октября включительно.

"Адаптивный карантин позволяет нам держать баланс между ограничениями и нормальной жизнью. Но увеличение заболеваемости заставляет нас действовать более решительно. Ограничения и зонирование будет действовать как минимум до 1 ноября. Карантин будет действовать в той форме, как мы сейчас его применяем", - заявил Денис Шмыгаль во время сегодняшнего заседания правительства.

Более того, Украина предупредила, что закроет въезд в страну для иностранных граждан. Этот запрет, вероятно, будет действовать до конца следующего месяца.

"Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами. Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть въезд для иностранных граждан", – предупредил глава Кабмина.



Въехать в Украину, как добавил Шмыгаль, смогут те иностранцы, имеющие разрешение на проживание в Украине, которые являются членами международных и гуманитарных миссий, или членами экипажей судов и т.п.

Также будет запрещена работа ночных клубов и развлекательных заведений. Это касается и массовых мероприятий в Умани на еврейский Новый год.

Подытоживая, премьер-министр на заседании заявил, что в отдельных случаях разрешение на въезд на территорию Украины сможет предоставлять глава ГПСУ.

Напомним, китайская зараза вновь атаковала киевлян, тревожные детали: "более 5 тысяч человек..."

Как сообщала Politeka, Зеленский предупредил украинцев об отмене важного праздника

Также Politeka писала, что Кабмин вводит жесткий запрет, по кому карантин ударит с новой силой