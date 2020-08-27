Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала идеальные изгибы на пляже

В этот раз молодая модель с пышными формами показала, как веселится на пляже, валяясь на песке и удивляя пышными формами. Девушка примерила стильный купальник с необычными лямками, плавно переходящими в лиф. Тонкая ткань едва ли смогла скрыть достоинства девушки, поэтому пользователи Инстаграм написали множество похвалы в адрес фигуры Квитко.

На представленном фото загорелая блондинка выглядела весьма эффектно из-за яркого дизайна бикини без принтов и лишних деталей именно благодаря минималистичному стилю Анастасии в очередной раз удалось подчеркнуть достоинства фигуры благодаря лифчику.

Вот как отреагировали на кадр поклонники Квитко, позирующей в трендовом купальнике этого сезона:

«ты очень прекрасна», «Горячий вид🔥🔥», «Сладкая девочка💋», «Такая малышка🌸💗», «Заставь меня полюбить пляж», «Пончик сладкий🌹🌹😍😍», «Малышка извалялась в грязи», «Как конфетка в крошках», «Бьюсь об заклад, что песок трудно удалить ... Бедняжка ... То, что мы делаем, чтобы доставить удовольствие другим lol», «Удивительная», «Ты выглядишь как ангел», «Выглядит так хорошо», «Я вот-вот взорвусь, если они не отступят от меня🤐», «Шлифуйте много, вам нужен помощник, чтобы стереть этот песок», - пишут пользователи.

На фан-страницах звезды, а также в ее профиле в Инстаграм есть множество кадров из отдыха. Анастасия любит показывать себя в самых жарких образах, демонстрировать смелые бикини и восхищать формами, которыми очень гордится.

На предствленном кадре Анастасии удалось сразить сеть стильным купальником, едва прикрывающим ее достоинства и соблазнительно спадающим с ее плеч. При этом Квитко в очередной раз сделала акцент на упругих ягодицах, выставив те напоказ и обернувшись спиной к камере.

Как известно, Квитко гордится фигурой, которая далека от совершества и даже отказывается худеть, чтобы соответствовать модельным стандартам.

«просто роскошная девушка», «Не выдержал напряжения, что за купальник», «Ваше желание для меня закон», «Боже мой, я хотел бы быть песком» «Я просто хочу, чтобы ты посмотрела на меня», «Сияющая, как приятно видеть тебя такой очаровательной😘🌹», «Симпатичный топ, создана искушать», «Я хотел бы такой, но спереди…».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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