Актор Орландо Блум і співачка Кеті Перрі стали щасливими батьками
Як передає Politeka.net, радісний батько розповів про народження дочки у своєму мікроблозі в Instagram, виставивши зворушливе фото з ручкою новонародженої. Дівчинку назвали Дейзі Дав Блум.
У підписі до кадру актор повідав про те, що пологи були легкими, і заодно разом з дружиною, як посли UNICEF, закликали фанатів жертвувати гроші на те, щоб в країнах з нерозвиненою медициною діти народжувалися здоровими і щасливими, як їх Дейзі.
"Ласкаво просимо в світ, Дейзі Дав Блум! Ми знаємо, що нам пощастило, і не у всіх можуть бути такі легкі пологи, як у нас. Спільноти в усьому світі все ще відчувають брак медичних працівників, і кожні одинадцять секунд вагітна жінка або новонароджений вмирає, в основному з причин, яких можна запобігти. Як батькам новонародженого, це розбиває нам серця, оскільки ми співчуваємо батькам, які зараз борються, більше, ніж будь-коли", - повідомив Орландо.
На чорно-білому знімку зображена маленька ручка дитини, а також жіноча і чоловіча. Малятко вхопилося за палець батька.
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Користувачі кинулися коментувати, засипавши новоспечених батьків привітаннями:
"Дейзііі!!!!! ЛАСКАВО ПРОСИМО!!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ і любові до мами і тата"
"Ура!!! Поздоровлення, такі щасливі за вас, друзі ❤️❤️❤️"
"Так рада за вас обох! ❤ ️ Ласкаво просимо в світ, маленька Дейзі 🌼"
"Вітаю! Ви навіть не уявляєте, який я щасливий, я так сильно вас люблю, друзі, ви заслуговуєте кращого у Всесвіті ♥ ️"
Раніше ми повідомляли, хрещеною мамою малятка стане актриса Дженніфер Еністон. Коли їй запропонували цю "посаду", 51-річна зірка розплакалася від щастя.
"Вона була настільки прекрасним другом для вагітної Кеті в цей складний період. Вагітність і карантин ще більше їх зблизили. Еністон - найкращий варіант для ролі хрещеної мами", – коментувало подію джерело.
Нагадаємо, що вагітна Кеті Перрі перервала мовчання і розповіла про втрату близької людини: "Без сліз не поглянеш"
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