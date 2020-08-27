Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри стали счастливыми родителями

Как передает Politeka.net, радостный отец рассказал о рождении дочери в своем микроблоге в Инстаграм, выставив трогательное фото с ручкой новорожденной. Девочку назвали Дэйзи Дав Блум.

В подписи к кадру актер поведал о том, что роды были легкими, и заодно вместе с супругой, как послы UNICEF, призвали фанатов жертвовать деньги на то, чтобы в странах с неразвитой медициной дети рождались здоровыми и счастливыми, как их Дэйзи.

"Добро пожаловать в мир, Дейзи Дав Блум! Мы знаем, что нам повезло, и не у всех могут быть такие легкие роды, как у нас. Сообщества во всем мире по-прежнему испытывают нехватку медицинских работников, и каждые одиннадцать секунд беременная женщина или новорожденный умирает, в основном по причинам, которые можно предотвратить. Как родителям новорожденного, это разбивает нам сердца, поскольку мы сочувствуем борющимся родителям сейчас больше, чем когда-либо", - сообщил Орландо.

На черно-белом снимке запечатлена маленькая ручка ребенка, а также женская и мужская. Малышка ухватилась за палец отца.

Пользователи кинулись комментировать, засыпав новоиспеченных родителей поздравлениями:

"Дейзиии!!!!! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ !!!! ❤️❤️❤️ и любви к маме и папе"

"Ура!!! Поздравления, так счастливы за вас, ребята ❤️❤️❤️"

"Так рада за вас обоих! ❤️ Добро пожаловать в мир, маленькая Дейзи 🌼"

"Поздравляю! Вы даже не представляете, как я счастлив, я так сильно вас люблю, ребята, вы заслуживаете лучшего во вселенной ♥ ️"

Ранее мы сообщали, крестной мамой малышки станет актриса Дженниферер Энистон. Когда ей предложили эту "должность", 51-летняя звезда расплакалась от счастья.

"Она была настолько прекрасным другом для беременной Кэти в этот сложный период. Беременность и карантин еще больше их сблизили. Энистон – лучший вариант для роли крестной мамы", – комментировал событие источник.

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