У Кабінеті Міністрів видали макропрогноз зростання тарифів на наступні три роки
Згідно з даними, в 2020-2023 роках на 10-25% подорожчають ціни на газ, воду, світло, а також на залізничні квитки, пише "Інтерфакс-Україна".
Так, підвищення тарифів на залізничні перевезення вже в цьому році очікується на 17%, а в наступні два роки - на 22% і 26% відповідно.
Зростання тарифів на вантажні залізничні перевезення в поточному році очікується на рівні 7,1%, в наступному - на 11,3%, а також по 20% - в 2022-2023 роках.
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Крім того, Мінекономіки попередило про зростання цін на газ для населення в наступному році на 19% (і приблизно по стільки ж в наступні два роки), на електроенергію для промпідприємств на 10% в наступні три роки (про тарифи для населення не згадується) і на водопостачання в поточному році на 23%, в 2021 - на 20% і в наступні два роки - на 11% і 5%.
Раніше ми повідомляли, в Києві перевізники, які заявили про небезпеку банкрутства через зниження пасажиропотоку у зв'язку з карантином, збираються цієї осені підняти тарифи на проїзд.
Зокрема, за поїздку в маршрутці киянам доведеться викладати до 10 гривень, подорожчання складе 2-3 гривні.
Варто зазначити, приватним перевізникам не потрібен дозвіл міста на підвищення вартості проїзду. За тиждень до підвищення вони зобов'язані довести до відома мерію, а також попередити пасажирів – вказавши дату, з якої починає діяти новий тариф.
Говорячи про збитки, перевізники, які направили відкрите звернення до столичної влади, зажадали розібратися в питанні компенсацій за перевезення пільговиків.
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