У Києві через викрадення людини оголосили план "Перехоплення"

Увечері середи, 26 серпня, в Києві на вулиці Голосіївській, 13б невідомі схопили чоловіка і заштовхали його в автомобіль Volkswagen.

Момент викрадення встигли зняти на відео жителі довколишнього будинку. На кадрах видно, як група людей силою затягує потерпілого до машини, той чинить опір і кличе на допомогу.

Відзначається, що правоохоронці оголосили в столиці план "Перехоплення", а можливих очевидців просять дзвонити на спецлінію "102".Інформація уточнюється.

НБУ різко змінив курс валют, долару зроблять боляче: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 27 серпня покаже справжній настрій гривні, долара і євро влаштують " вирвані роки»

Так, торги на міжбанку почнуться з неймовірного падіння долара: -5,23 гривні. До середини дня валюта обвалилася ще більше, до -7,77 грн (2736,06), але під кінець дня «вічноезелений» вирішив вирівняти позицію. Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані національного регулятора.

Євро також впаде, і ще більше. Торги почнуться з -12,75 гривні.

Курс валют в Україні 27 серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2738,6 гривні;

100 євро - 3228,12 гривні.

Українців чекає різкий стрибок тарифів, термінове звернення Кабміну: по скільки доведеться платити

Українські чиновники з уряду вирішили розповісти про плани підвищити тарифи на комуналку найближчим часом.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України

Так, Починаючи з наступного року, українців чекають планові підвищення тарифів на газ.

"Прогнозується, що протягом 2021-2023 рр.середньорічна ціна на імпортований природний газ буде рости на 19,6% в середньому щорічно - до $214 за 1 тис. куб. м в 2023 році", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що наступного року підвищення буде на 19%. А в 2022-2023 роках на 24%. Найболючіше це перенесуть промислові підприємства, для яких газ у 2021-му подорожчає на 43,8%. У 2022-му на 11,7%, а в 2023-му на 8%.

Подорожчає також і центральне Водопостачання. У 2020-му підвищення складе 23%, в 2021-му на 20%, а в наступні два роки на 11% і 5%.

Росія готує вторгнення в Білорусь за українським сценарієм: "Ті ж методички"

Росія готує вторгнення в Білорусь за тим же сценарієм, що свого часу в Україну.

Про це заявив керівник Центру оборонних реформ Олександр Данилюк.

На думку експерта, РФ готується до провокації кровопролиття в Білорусі з метою дестабілізації країни. При цьому Росія буде використовувати свою агентуру серед вищого керівництва білоруських силових структур і опозиціонерів.

"Для дестабілізації Білорусі Росія застосовує ті ж методички, за якими реалізовувала гібридну агресію проти України. Це і позиціонування опонентів як "фашистів", і звинувачення Заходу в організації протестів, і виправдання своїх жорстоких дій необхідністю стримувати" агресію НАТО", і використання релігійної карти, залякуючи розколом між БПЦ (Білоруською православною церквою, - Ред.) і РПЦ (Російською Православною Церквою, - ред.), - прогнозує експерт.

Нагадавши, Тихановська розповіла, як буде домовлятися з Лукашенком.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко звинуватив білорусів у неадекватності: "обкурені, п'яних багато, з наркотиками".

Також Politeka писала, що Лукашенко зробив першу заяву після повстання білорусів.