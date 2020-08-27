В Киеве из-за похищения человека объявили план "перехват"

Вечером среды, 26 августа, в Киеве на улице Голосеевской, 13Б неизвестные схватили мужчину и затолкали его в автомобиль Volkswagen.

Момент похищения успели снять на видео жители близлежащего дома. На кадрах видно, как группа людей силой затягивает потерпевшего к машине, тот сопротивляется и зовет на помощь.

Отмечается, что правоохранители объявили в столице план "Перехват", а возможных очевидцев просят звонить на спецлинию "102".Информация уточняется.

НБУ резко изменил курс валют, доллару сделают больно: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 27 августа покажет настоящее настроение гривны, доллару и евро устроят «вырванные годы»

Так, торги на межбанке начнутся с невероятного падения доллара: -5,23 гривны. К средине дня валюта обвалилась еще больше, до -7,77 грн (2736,06), но под конец дня «вечноезеленый» решил выровнять позицию. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные национального регулятора.

Евро также упадет, и еще больше. Торги начнутся с -12,75 гривны.

Курс валют в Украине 27 августа будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2738,6 гривны;

100 евро — 3228,12 гривны.

Украинцев ждет резкий скачок тарифов, срочное обращение Кабмина: по сколько придется платить

Украинские чиновники из правительства решили рассказать о планах повысить тарифы на коммуналку в ближайшее время.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины

Так, начиная со следующего года, украинцев ждут плановые повышения тарифов на газ.

«Прогнозируется, что в течение 2021-2023 гг. среднегодовая цена на импортированный природный газ будет расти на 19,6% в среднем ежегодно - до $214 за 1 тыс. куб. м в 2023 году», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в следующем году повышение будет на 19%. А В 2022-2023 годах на 24%. Болезненнее всего это перенесут промышленные предприятия, для которых газ в 2021-м подорожает на 43,8%. В 2022-м на 11,7%, а в 2023-м на 8%.

Подорожает также и центральное водоснабжение. В 2020-м повышение составит 23%, в 2021-м на 20%, а в последующие два года на 11% и 5%.

Россия готовит вторжение в Беларусь по украинскому сценарию: "Те же методички"

Россия готовит вторжение в Беларусь по тому же сценарию, что в свое время в Украину.

Об этом заявил руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

По мнению эксперта, РФ готовится к провокации кровопролития в Беларуси с целью дестабилизации страны. При этом Россия будет использовать свою агентуру среди высшего руководства белорусских силовых структур и оппозиционеров.

"Для дестабилизации Беларуси Россия применяет те же методички, по которым реализовывала гибридную агрессию против Украины. Это и позиционирование оппонентов как "фашистов", и обвинения Запада в организации протестов, и оправдание своих жестоких действий необходимостью сдерживать "агрессию НАТО", и использование религиозной карты, запугивая расколом между БПЦ (Белорусской православной церковью, - ред.) и РПЦ (Российской православной церковью, - ред.), - прогнозирует эксперт.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Как сообщала Politeka, Лукашенко обвинил белорусов в неадекватности: "обкуренные, пьяных много, с наркотиками".

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.