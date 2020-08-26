Радник міністра соцполітики Микола Шамбір розповів, що в Україні зникнуть соціальні пенсії 

Політик роз'яснив, чого чекати людям, у яких немає стажу. Так, незабаром в нашій країні не буде "соціальних пенсій", але гроші будуть виплачуватися під виглядом державної допомоги.  

Так, мінімальний страховий стаж для пенсії повинен становити 15 років, пише Главком. При цьому 15-річний і, наприклад, 35-річний стажі будуть в результаті відрізнятися розмірами виплат. Громадяни, які не мають необхідного страхового стажу при досягненні 65 років зможуть розраховувати на мінімальні виплати - спеціальну допомогу.

Нарахуванням такої допомоги займатимуться органи соцзахисту населення. Сума виплат буде визначатися у розмірі не менше прожиткового мінімуму (з 1 липня цього року - 1712 грн). Така пенсія буде надаватися незалежно від статі після досягнення 65 років.

Відзначимо, що для виходу на пенсію на цей час потрібно мати трудовий стаж у розмірі 27 офіційно відпрацьованих років, а вже у 2028 році він збільшиться до 35. 

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Раніше повідомлялося, що за словами Шамбіра,  пенсійний вік повинен бути співмірним тривалості життя простих українців.

Перегляд пенсійного віку можливий за умови, якщо в Україні буде збільшуватися тривалість життя.

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Нагадаємо також, що українські пенсіонери, у яких розмір середньої пенсії зріс на 400 гривень у 2020 році, повинні довше залишатися на ринку праці.

Шамбір повідомив - пенсіонер, виходячи на пенсію, повинен отримувати виплати і, можливо, навіть і повну заробітну плату, адже це впливає на його довголіття і життя.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

Як Politeka писала, українці можуть вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.

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