Актор "Кварталу 95" Степан Казанін (справжнє ім'я - Сергій) вразив кадрами з дружиною
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram-сторінку "Кварталу 95", де були опубліковані фотографії.
"Красивіше за ці фото, тільки кохання наших Казаніних, яке відчувається навіть крізь екран", - підписані кадри.
На знімках Наталія Казаніна відображена в сукні, а її чоловік в білій футболці і джинсах.
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"Яка це красива і сонячна пара! Бажаю вам пронести свою любов через всі негаразди!", "Класні ви!", "Браво", - пишуть в коментарях.
Раніше Казанін розповідав, що завдяки карантину, зміг провести час з сім'єю. Вони багато готували разом. Також Казанін займався творчістю з сином Петром і дивився фільми.
Нагадаємо, Степан і Наталя створили сім'ю в 1993 році.
У пари є два сини. Старший-Степан Казанін (1998 року народження), закінчив математичний факультет одного з московських вузів, куди потрапив за підсумками математичної олімпіади в Києві. Молодший син - Петро Казанін народився 15 лютого 2010 року.
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