Фітнес-тренер Катерина Усманова здивувала шанувальників, показавши спокусливу казку

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі фото, для якого вбралася в один лише купальник і завдала на тіло своєрідний грим. Спортсменка показала свої розвинені м'язи в рожевому бікіні на тоненьких зав'язках, які вона натягнула на трусиках. При цьому все її тіло заблищало на світлі. Шкіра Катерини Усманової помітно потемніла, а від шиї по руках прокреслені рожеві смуги. Незвичайний образ зірки завершили сріблясті прикраси на лобі і вилицях.

"Сьогодні я сіднична фея", - пояснила тренер в описі і додала, що прийняла такий вигляд заради нового конкурсу.

Користувачі соціальної мережі оцінили екстравагантну зовнішність Катерини і засипали її комліментами в коментарях під записом:

"Як красиво 😍 😍 😍 справжня фея️️"; "класний грим"; "це моя улюблена фотосесія у тебе😍 😘 👍 🏽 💪 🏽"; "сексі🔥 🔥 🔥. Ідеал жіночої краси!!!💐💐💐"; "Нереальна👍"; "фотки в стилі феї просто бомбічні 👍🔥 це прям ваше😎 ніколи нікому коментарі не залишала але тут не змогла вже😂ви прекрасна людина, прекрасна мама і дружина ❤️ ви для мене приклад правда) за вами дуже приємно спостерігати і цікаво слухати)"; "Що за гарна фігура 😍"; "Дивовижна амазонка"; "Міфічний єдиноріг 😍🦄".

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