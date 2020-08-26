Фитнес-тренер Екатерина Усманова удивила поклонников, показав соблазнительную сказку

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в социальной сети фото, для которого нарядилась в один лишь купальник и нанесла на тело своеобразный грим. Спортсменка показала свои развитые мышцы в розовом бикини на тоненьких завязках, которые она натянула на трусиках. При этом все ее тело заблестело на свету. Кожа Екатерины Усмановой заметно потемнела, а от шеи по рукам прочерчены розовые полосы. Необычный образ звезды завершили серебристые украшения на лбу и скулах.

"Сегодня я Ягодичная фея😂", - пояснила тренер в описании и добавила, что приняла такой вид ради нового конкурса.

Пользователи социальной сети оценили экстравагантную внешность Екатерины и засыпали ее комлиментами в комментариях под записью:

"Как красиво 😍😍😍 настоящая фея 🧚🏻‍♀️ "; "Классный гримм"; "Это моя любимая фотосессия у тебя 😍😘👍🏽💪🏽"; "Секси🔥🔥🔥. Идеал женской красоты!!!💐💐💐"; "Нереальная👍"; "фотки в стиле феи просто бомбические👍🔥 это прям ваше😎 никогда никому комментарии не оставляла но тут не смогла уже😂вы прекрасный человек, прекрасная мама и жена ❤️ вы для меня пример правда) за вами очень приятно наблюдать и интересно слушать)"; "Что за красивая фигура 😍"; "Удивительная амазонка"; "Мифический единорог 😍🦄".

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