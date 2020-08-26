Українцям розкрили, від чого залежатиме підвищення пенсійного віку, який необхідний для виходу на заслужений відпочинок

Про це в ефірі каналу Україна 24 розповів радник міністра соцполітики Микола Шамбір, передає Politeka.net.

За його словами, пенсійний вік має бути співмірним тривалості життя простих українців.

Шамбір в ефірі телеканалу також пояснив, від чого буде залежати підвищення пенсійного віку для жінок.

"Пенсійний вік для жінок зараз 59,5 років, мова про його перегляд не йде. Якщо є стаж 35 років, то він буде незмінним, тобто розмов про те, що буде якийсь інший пенсійний вік, ми не ведемо, тому що пенсійний вік повинен бути співмірним тривалості життя в Україні. Відповідно, стан здоров'я, якість життя впливає на ці показники", - розкрив усі нюанси радник профільного міністра.

Підсумовуючи, Микола Шамбір додав, що перегляд пенсійного віку можливий за умови, якщо в Україні буде збільшуватися тривалість життя.

Експерт Андрій Павловський попередив, що деякі українці не зможуть вчасно вийти на пенсію і отримувати виплати від держави, передає Голос.

За його словами, якщо зараз мінімальний страховий стаж для виходу на відпочинок становить 27-28 років, то скоро він підвищитися до 35 років.

"Це фактично і є приховане підвищення пенсійного віку. Зрозуміло, що покоління 70-х, 80-х років вже в 60 років при такому мінімально необхідному страховому стажі на пенсію не вийде, а буде виходити в 63 - 65 років. Кажуть, що кому не вистачає років до мінімального страхового стажу, може собі його докупити", - заявив він у коментарі журналістам.

За словами Павловського, за один рік стажу українцям доведеться доплатити 20 тисяч гривень.

"...Фактично 35 років страхового стажу буде відповідати пенсійному віку - 63-65 років, у кого не вистачає років і треба буде доопрацьовувати. Тобто, виходити на заслужений відпочинок, повторю, зможуть тільки в 63-65 років. Влада боялася безпосередньо про це говорити, тому що це викликало б невдоволення і обурення людей. У питанні збільшення необхідного страхового стажу для виходу на пенсію вони зробили це завуальовано, приховано", - продовжив експерт з питань соціальної політики.

Через те, що зараз до виходу на пенсію підходить покоління, у яких працездатний вік припав на 90-ті роки, багато хто може не вийти на заслужений відпочинок.

"...Багато людей нелегально працювали, в тіньовому секторі, по базарах, без трудової книжки. А у нас же просто-не платив страховий внесок-відповідно, тобі нуль. Ці роки у людей повністю випадають. Вони не зможуть зараз вийти на пенсію, тому що не буде необхідного мінімального страхового стажу. До того ж пенсія рахується від цього стажу і від середньої зарплати, тому пенсія буде мінімальна", - резюмував Павловський, спілкуючись з журналістами.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

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