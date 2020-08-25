Таїсія Повалій показала, як розслабляється на свіжому повітрі

Відома українська співачка поділилася новим фото у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото можна побачити, як артистка відпочиває у себе на задньому дворі. Так, вона лежить в шезлонгу, насолоджуючись останніми літніми днями. На ній коротке плаття, яке залишає ноги повністю відкритими, і сонцезахисні окуляри.

Цікаву деталь додала знімку яскрава веселка, яку можна помітити в повітрі над співачкою. Судячи з усього, такий ефект вийшов через відблиск на камері.

"Прилягла на шезлонг відпочити! Навпроти лежав Ігор і щось дивився в телефоні! Попросила зробити знімок для мене! Каже не бачив що знімав, так як сонечко було яскраве і він був без окулярів! Ділюся з Вами, мої дорогі шанувальники, прекрасною фотографією, зробленою спонтанно і навпомацки", - підписала кадр зірка.

Її шанувальники активно коментують фото.

"Прекрасне, фото хоч і спонтанно, Таечка ти завжди, тепле сонечко у віконці, дуже тебе Люблю, ти найкраща", "такі моменти найцінніші", "Ви на лайті, так все затишно по-домашньому. Таечка, ви як ангел справжній, над вами навіть Веселка", "ви супер! Ви дуже красива і сексуальна!",- пишуть люди.

Нагадавши, постаріла Повалій налякала новим фото: "Боже, що з обличчям, не впізнати".

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