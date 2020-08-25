Таисия Повалий показала, как расслабляется на свежем воздухе
Известная украинская певица поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На фото можно увидеть, как артистка отдыхает у себя на заднем дворе. Так, она лежит в шезлонге, наслаждаясь последними летними деньками. На ней короткое платье, которое оставляет ноги полностью открытыми, и солнцезащитные очки.
Любопытную деталь добавила снимку яркая радуга, которую можно заметить в воздухе над певицей. Судя по всему, такой эффект получился из-за блика на камере.
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«Прилегла на шезлонг отдохнуть! Напротив лежал Игорь и что-то смотрел в телефоне! Попросила сделать снимок для меня! Говорит не видел что снимал, так как Солнышко было яркое и он был без очков! Делюсь с Вами, мои дорогие поклонники, прекрасной фотографией, сделанной спонтанно и наощупь», - подписала кадр звезда.
Ее поклонники активно комментируют фото.
«Прекрасное, фото хоть и спонтанно, Таечка Ты всегда, Тёплое Солнышко в окошке, Очень тебя Люблю, Ты Лучшая», «Такие моменты самые ценные», «Вы на лайте, так все уютно по-домашнему. Таечка, вы как ангел настоящий, над вами даже радуга», «Вы супер! Вы очень красивая и сексуальная!», - пишут люди.
Напомним, постаревшая Повалий напугала новым фото: "Боже, что с лицом, не узнать".
Как сообщала Politeka, скандальная Повалий осмелилась показать, как выглядит на самом деле: "Что с лицом?".
Также Politeka писала, что Таисия Повалий выступила с пронзительным обращением, видео: "Когда рушится семья...".