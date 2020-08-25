Вже наступного місяця українців чекають перші заморозки

Прогноз погоди на вересень з'явився на сайті Укргідрометцентру. Так, синоптики повідомили, що цього року перший місяць осені видасться в середньому на 1-2 градуси теплішим, ніж зазвичай. Очікується, що середня температура у вересні складе від +14 до + 19 градусів. При цьому кількість опадів буде приблизно таким же, як і в інші роки.

Синоптики відзначають, що вересень – перехідний місяць від одного сезону до іншого, в якому зазвичай спостерігається властиве осені зниження температури і зменшення ймовірності гроз.

"Протягом вересня, крім більшості південних областей і Криму, відбувається перехід середньої добової температури через 15 градусів у бік зниження, що означає початок осені", - йдеться в повідомленні.

Синоптики відзначають, що в середньому у вересні температура повітря в Україні становить від +12 до +19 градусів, а в горах – від +8 до +13.

При цьому в другій і третій декадах місяць в країну вже можуть увірватися перші заморозки. У гірських районах і місцями на півночі і в центрі їх варто очікувати ще раніше – в першій декаді.

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