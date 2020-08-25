Уже в следующем месяце украинцев ждут первые заморозки

Прогноз погоды на сентябрь появился на сайте Укргидрометцентра. Так, синоптики сообщили, что в этом году первый месяц осени выдастся в среднем на 1-2 градуса более теплым, чем обычно. Ожидается, что средняя температура в сентябре составит от +14 до +19 градусов. При этом количество осадков будет примерно таким же, как и в другие годы.

Синоптики отмечают, что сентябрь – переходный месяц от одного сезона к другому, в котором обычно наблюдается свойственное осени снижение температуры и уменьшение вероятности гроз.

«В течение сентября, кроме большинства южных областей и Крыма, происиходит переход средней суточной температуры через 15 градусов в сторону понижения, что означает начало осени», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в среднем в сентябре температура воздуха в Украине составляет от +12 до +19 градусов, а в горах – от +8 до +13.

При этом во второй и третьей декадах месяц в страну уже могут ворваться первые заморозки. В горных районах и местами на Севере и в Центре их стоит ожидать еще раньше – в первой декаде.

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