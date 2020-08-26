Модель Демі Роуз, також відома як британська Кардашьян, прокотилася на квадроциклі в чорному бікіні

Модель любить активний відпочинок на природі, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram є досить багато кадрів, зроблених на пляжі, під час катання на яхті або прогулянок в лісі. Демі воліє також не приховувати своє тіло і дуже багато загоряє, щоб її шкіра виглядала рум'яною і смаглявою.

При цьому Роуз не акцентує увагу на одязі, вона любить підкреслювати саме свої достоїнства. Так, під час поїздки на квадроциклі, Демі посвітила сідницями в чорному бікіні з лямками з високою посадкою. Вип'ятивши свої форми перед об'єктивом, Демі з легкою посмішкою на обличчі заінтригувала мережу:

"Симпатична гладка кішечка", "Que hermosa 😍», "так 😅 🔥 гаряче", «Та ще тигриця🤩 🤗 😜", модна Белла в бікіні", "просто пристрасна Пантер"», «красиво і дуже мило🤗 🤗 👏 👏 👏 👏», «bella y voluptuosa❤❤️», «незалежно від того, що вона носить. Господи, помилуй", "приголомшлива краса ❤" « "подобається Ваш новий образ", " така красива жінка з найбільшим тваринам магнетизмом, що я коли-небудь бачив 💙💚❤️😍😘💋», - пишуть пользоватлеі.

Ми також писали, що Демі любить підкреслювати свої пишні форми завдяки досить сміливим купальників, зовсім не прикриває її груди і стегна. При цьому вона без збентеження часто дивує кадрами в одному халаті і навіть без білизни.

Також молода красуня підкорила видом в прозорому боді і тонкій спідниці з сіточки. Знаменитість позувала на м'якому дивані, вдало розташувавшись боком до об'єктиву і тим самим підкресливши свої стрункі ноги в босоніжках на шпильці. Поруч з моделлю також позувала її мила собачка, розчулившая мережу.

Нагадавши, Демі Роуз ледь втримала пишних "близнючок" в крихітному вбранні.

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