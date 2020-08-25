До чого потрібно готуватися українцям

НБУ незабаром займеться регулюванням діяльності колекторських компаній в Україні

Як передає Politeka.net, про це повідомила заступник голови регулятора Катерина Рожкова, цитує її прес-служба НБУ.

За її словами, тільки за липень НБУ отримав 535 звернень від громадян, які стосуються дій колекторських компаній. У деяких з цих випадках було встановлено, що колектори грубо порушили існуюче законодавство.

Тому зараз НБУ готує законопроект, який регулюватиме діяльність колекторських компаній в Україні.

"У цьому проекті закону для колекторської компанії з'явиться вимога щодо дотримання нею правил етичної поведінки з боржником... У разі порушення колектором правил етичної поведінки будуть передбачені заходи впливу і санкції, в тому числі виключення з Реєстру колекторських компаній", – підкреслила Рожкова у своєму Facebook.

Також буде створено Єдиний реєстр для колекторів, в якому держрегулятор систематизує перелік установ з дозволом на колекторську діяльність.

У прес-службі Нацбанку підкреслили, що виключення з цього реєстру означатиме заборону банкам і небанківським установам укладати з ними договори. У разі затвердження законопроекту власникам і керівникам такої компанії можуть заборонити займатися колекторською діяльністю протягом року на території України.

Однак, застосовуватися цей захід буде в самих виняткових випадках - за умови, якщо порушник буде ігнорувати попередження, штрафи і санкції від НБУ.

Також у Нацбанку анонсували нововведення:

додаткові вимоги щодо етичної поведінки по відношенню до боржника для кредиторів;

вимоги для контролю дій залучених колекторських компаній;

рекомендації щодо усунення порушень;

підходи до взаємодії колекторських компаній з боржниками.

Глава НБУ Кирило Шевченко, у свою чергу, попередив, що українців ніхто не звільняв на час карантину від сплати кредитів, і по завершенню обмежувальних заходів громадянам доведеться повною мірою повернути кошти.

Він підкреслив, що українці повинні виплачувати свої борги " і сьогодні, і завтра», адже на період карантину банки не мають права нараховувати пені і штрафи, але позичальників ніхто не звільняв від виплати кредитних відсотків.



Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк масово викуповує валюту, українців добили курсом долара на осінь.

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