К чему нужно готовиться украинцам

НБУ в скором времени займется регулированием деятельности коллекторских компаний в Украине

Как передает Politeka.net, об этом сообщила замглавы регулятора Екатерина Рожкова, цитирует ее пресс-служба НБУ.

По ее словам, только за июль НБУ получил 535 обращений от граждан, которые касаются действий коллекторских компаний. В некоторых из этих случаях было установлено, что коллекторы грубо нарушили существующее законодательство.

Пэтому сейчас НБУ готовит законопроект, который будет регулировать деятельность коллекторских компаний в Украине.

"В этом проекте закона для коллекторской компании появится требование по соблюдению ею правил этического поведения с должником... В случае нарушения коллектором правил этического поведения будут предусмотрены меры воздействия и санкции, в том числе исключение из Реестра коллекторских компаний", – подчеркнула Рожкова в своем Facebook.

Также будет создан Единый реестр для коллекторов, в котором госрегулятор систематизирует перечень учреждений с разрешением на коллекторскую деятельность.

В пресс-службе Нацбанка подчеркнули, что Исключение из этого реестра будет означать запрет банкам и небанковским учреждениям заключать с ними договора. В случае утверждения законопроекта владельцам и руководителям такой компании могут запретить заниматься коллекторской деятельностью в течение года на территории Украины.

Однако, применяться эта мера будет в самых исключительных случаях - при условии, если нарушитель будет игнорировать предупреждения, штрафы и санкции от НБУ.

Также в Нацбанке анонсировали нововведения:

дополнительные требования по этическому поведению по отношению к должнику для кредиторов;

требования для контроля действий привлеченных коллекторских компаний;

рекомендации по устранению нарушений;

подходы к взаимодействию коллекторских компаний с должниками.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, в свою очередь, предупредил, что украинцев никто не освобождал на время карантина от уплаты кредитов, и по завершению ограничительных мер гражданам придется в полной мере вернуть средства.

Он подчеркнул, что украинцы должны платить за свои долги «и сегодня, и завтра», ведь на период карантина банки не имеют права начислять пени и штрафы, но заемщиков никто не освобождал от выплаты кредитных процентов.



Напомним, НБУ срочно предупредил о новой волне кризиса.

Как сообщала Politeka, Нацбанк массово выкупает валюту, украинцев добили курсом доллара на осень.

Также Politeka писала, что НБУ поймали на незаконных действиях, Верховный суд озвучил жесткий вердикт.