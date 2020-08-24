Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала, як веселилася на пляжі

На фан-сторінках зірки, а також в її профілі в Instagram є безліч кадрів з відпочинку. Анастасія любить показувати себе в найспекотніших образах, демонструвати сміливі бікіні і захоплювати формами, якими дуже пишається.

На предствленном кадрі Анастасії вдалося убити мережу стильним купальником, ледь прикриває її гідності і спокусливо спадає з її плечей. При цьому Квітко в черговий раз зробила акцент на пружних сідницях, виставивши ті напоказ і обернувшись спиною до камери.

Як відомо, він пишається фігурою, яка далека від досконалості і навіть відмовляється худнути, щоб відповідати модельним стандартам.

"просто розкішна дівчина", "не витримав напруги, що за купальник" « "Ваше бажання для мене закон«,» Боже мій, я хотів би бути піском «» я просто хочу, щоб ти подивилася на мене", "сяюча, як приємно бачити тебе такою чарівною😘 🌹«,» симпатичний Топ«,» Я хотів би такий, але спереду...", "твоя за*ниця – задоволення"," ти дуже прекрасна ..",- пишуть фанати.

Раніше ми писали, що Анастасія славиться своєю любов'ю до пікантних і навіть провокативних фотосесій. Дівчина не тільки не боїться демонструвати свої достоїнства, але ще і срадостью це робить, роздягаючись на камеру.

Модель, яка рекламує білизну і купальники, показала засмагле тіло на зйомках. Причому приміряла Квітко лише "залишки" від маєчки - ледь помітні смужки тканини на грудях і плечах не змогли приховати досить пишні форми знаменитості. Дівчина спеціально прогнулася боконом перед об'єктивом, щоб приховати пікантні частини тіла. Втім, зайве приховати не вдалося б приховати і так-білизни на Анастасії фактично не видно.

"Oooooooohhhhhhh😨 😨", «розкішні форми«, " занадто жарко описувати! Прогин зарахований🔥 🔥 😍", "ось це так",» що це за пляж ?!",» Гаряча, люблю тебе«,» ти найгарячіша модель на світі❤«, " форми почесні і сама красуня і талія що треба ... але ззаду жах", " Ой, ти за сексі🔥 😬 🙃 👀",» Гарячий вид«», «Гей, чому ти ховаєш це, покажи цю диню», - пишуть користувачі.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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