Розмір пенсійної виплати в Україні залежить від декількох факторів

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 радник глави Мінсоцполітики Микола Шамбір, передає Politeka.net.

Вже з 1 вересня будуть підвищені пенсії 1,5 млн українців, а розмір виплати залежить від двох елементів - страхового стажу (відрахування внесків до ПФУ) і рівня заробітної плати.

"Мінімальний страховий стаж, який дає право на пенсію-15 років. Реформа, яка була в 2017 році, прив'язала пенсійний вік до страхового стажу. Це цілком логічно, що при 35 роках страхового стажу і 15-ти не повинна бути однакова пенсія", - нагадав Шамбір в ефірі телеканалу.

Радник профільного міністра також додав, що зараз ПФУ має дані про стаж і зарплату людини в електронному варіанті тільки з 2000 року.

"При розрахунку пенсії береться зарплата людини за весь період з 2000 року. До неї можна прикласти окремі 5 років до 2000 року, якщо в цей період була висока зарплата. Вона може вплинути на підсумкову суму. Для цього до Пенсійного фонду потрібно подати документи про рівень зарплати за ці 5 років. Тобто таким чином ми враховуємо весь період трудової діяльності", - продовжив Шамбір, спілкуючись з журналістами.

Що стосується українців, які офіційно ніде не працювали і у них немає необхідної кількості стажу, то вони можуть розраховувати на допомогу від держави після 65 років.

"І така допомога надається при досягненні 65 років - і для чоловіків, і для жінок. Сума цієї допомоги-не менше прожиткового мінімуму. З 1 липня - це 1 712 грн", - додав радник глави Мінсоцполітики.

Нагадавши, пенсії в Україні можуть опинитися під питанням: хто в зоні ризику.

Як Politeka писала, українці можуть вчасно вийти на пенсію, хто опиниться під ударом.

Також Politeka повідомляла, що українців чекають нові виплати, термінова Заява, хто і коли отримає гроші