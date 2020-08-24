Що змінитися для клієнтів

Національний банк розкрив, як буде змінена сфера переказу коштів в Україні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба держрегулятора.

Зокрема, НБУ анонсував зміну рівня інформаційної безпеки та кіберзахисту у сфері переказу коштів.

Для цього регулятор розробив проект постанови про затвердження Положення "Про захист інформації та кіберзахист в платіжних системах", який хочуть винести на обговорення в суспільстві.

У документі йдеться, що НБУ хоче встановити чіткі вимоги до учасників платіжного ринку, які зачіпають розвиток системи захисту інформації та кібербезпеки, і порядок дій при виявленні кібератак, що знижують надійність функціонування платіжних систем.

Відомо, що нові вимоги Нацбанку поширюватимуться на платіжні організації платіжних систем, створені резидентами України, на операторів послуг платіжної інфраструктури, учасників-резидентів платіжних систем, створених резидентами або нерезидентами України.

Також регулятор хоче впровадити ризик-орієнтований підхід до захисту інформації, залежно від суми можливих збитків, встановити вимоги до використання засобів захисту інформації, визначити політику управління доступом, створити передумови для мінімізації кількості операцій, що проводяться шахраями, інцидентів інформаційної безпеки та кіберінцидентів у сфері переказу коштів, виключити порушення безперервності діяльності суб'єктів переказу коштів та підвищити захист платіжних послуг, якими активно користуються прості клієнти.

У прес-службі регулятора додали, що пропозиції до цієї постанови прийматимуть до 7 вересня 2020 року.

Нагадавши, НБУ терміново попередив про нову хвилю кризи.

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