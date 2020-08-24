Дружина президента Олена Зеленська звернулася до українців

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку першої леді в Instagram, Олена Зеленскька поетично привітала співгромадян з Днем Незалежності.

Зеленська зазначила, що серпень це її улюблений літній місяць.

«І як чудово, що саме у серпні День народження нашої країни☺️ Мені хочеться знайти слова, що описали б мою любов до неї... Правда в тому, що саме тут я абсолютно щаслива. Тут народилася я, народилися мої діти. Тут – моя Батьківщина, моє небо й моє море, і всі-всі мої серпні», - написала перша леді.

Олена Зеленська розповіла про свою залежність, і побажала всім того ж самого.

«Дехто вважає, що любов – це залежність. Нехай так. Тоді я бажаю своїй Батьківщині в День її народження, в День її Незалежності, щоб кожен її громадянин був так само залежний від неї, як я! Через любов! Тільки через любов!» - зазначила дружина президента України.

Українці в коментарях відгукнулися на такі слова, дякують за привітання і приєднуються ним.

24 серпня 2020 року святкують 29 річницю Незалежності України.

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