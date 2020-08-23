Українцям загрожують нові штрафи, які можуть дуже сильно вдарити по кишені
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький попередив українців про те, що використання ЗD-номерних знаків - це порушення Правил дорожнього руху України, за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів.
Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
Він уточнив, що номерні знаки у форматі ЗD не відповідають вимогам стандартів ДСТУ 3650:2019. Відповідно до стандарту, номерні знаки виготовляються шляхом штампування з стрічки з алюмінію або листової сталі, тому українці повинні заплатити штраф, якщо будуть використовувати "модні" номери .
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"Замість цього спосіб виготовлення ЗD-номерних знаків передбачає нанесення акрилових символів на зовнішню сторону алюмінієвого знака. Висновок: ЗD номерні знаки не відповідають встановленим вимогам", - написав Білошицький.
Згідно з правилами дорожнього руху водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, який не відповідає вимогам стандартів.
Таку ж норму містить і КпАП, де передбачено і відповідальність (ч.6 ст. 121) – штраф у розмірі 170 гривень.
За друге таке правопорушення протягом року передбачено штраф у 255 гривень або будуть відправляти громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, з оплачуваним вилученням транспортного засобу або без такого.
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