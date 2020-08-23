Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, підкорила формами на відпочинку 

Красуня опублікувала спекотне фото, яке заворожує своєю яскравістю, пише Politeka.net

Артистка на яхті позувала в чорному купальнику з принтом з квітів. Хоча зірка і постала спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок. 

Також співачка одягла грайливі міні-шорти. Останні трохи обтягнули пружні сідниці і підкреслили їх обсяг. 

Артистка трохи вигнулася, щоб краще продемонструвати достоїнства своєї фігури. 

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Завершили образ стильні окуляри та інші аксесуари. 

Також зірка розпустила своє довге волосся, що прикривало її спинку. SLAVIA посміхалася і дивилася вдалину. 

"#Бакота. Дністровський каньйон", - підписала фото співачка. 

За годину пост зібрав понад 100 лайків і один коментар. 

"Мммм, яка красуня)))/)", - написав один з користувачів мережі. 

Нагадаємо, дружина DZIDZIO показала себе в наряді з пір'я, доповнивши образ блискучими туфлями. Поруч можна побачити павича, який сів поруч з дівчиною.

Співачка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На ще одному кадрі артистка стояла в боді на тлі стіни. Поруч можна побачити чотири манекени в піджаках.

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Цікавить ваша думка... Після прем’єри «Я тобі не мамка» попала в топ 🔥 #AppleMusic у розділ «Українські хіти зараз». Більшість пісень у цьому розділі російською мовою, є також і англійською (виходить, що «Хіти українських виконавців» і «Українські хіти» це одне і те ж?). Як вважаєте, чи можна пісню будь - якою іноземною мовою назвати «українським хітом»? Друзі, поділіться своїми думками... P.S. Давайте разом виховувати в собі вміння підтримати національний продукт, бо це важливо ЗАРАЗ 🇺🇦🔝🔝🔝 #топ #українськіхіти #люблюукраїнське #хіт #Ятобінемамка #Славія #SLAVIA

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Раніше повідомлялося, що чоловік SLAVIA, Михайло Хома (DZIDZIO), показав архівне фото в костюмі на тлі ялинки. 

"Це мій перший костюм, який мама купила мені у Львівському ЦУМі для мого першого виступу на телебаченні у новорічному вогнику. Я виконував пісню з репертуару Робертіно Лореті "O Sole Mio".",- написав артист. 

Нагадавши, фігуриста дружина DZIDZIO купальнику виставила всі свої принади напоказ

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO виставила на загальний огляд своє шикарне тіло

А ще Politeka писала, що DZIDZIO показав, як виглядав задовго до популярності