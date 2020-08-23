Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, підкорила формами на відпочинку
Красуня опублікувала спекотне фото, яке заворожує своєю яскравістю, пише Politeka.net.
Артистка на яхті позувала в чорному купальнику з принтом з квітів. Хоча зірка і постала спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок.
Також співачка одягла грайливі міні-шорти. Останні трохи обтягнули пружні сідниці і підкреслили їх обсяг.
Артистка трохи вигнулася, щоб краще продемонструвати достоїнства своєї фігури.
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Завершили образ стильні окуляри та інші аксесуари.
Також зірка розпустила своє довге волосся, що прикривало її спинку. SLAVIA посміхалася і дивилася вдалину.
"#Бакота. Дністровський каньйон", - підписала фото співачка.
За годину пост зібрав понад 100 лайків і один коментар.
"Мммм, яка красуня)))/)", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, дружина DZIDZIO показала себе в наряді з пір'я, доповнивши образ блискучими туфлями. Поруч можна побачити павича, який сів поруч з дівчиною.
Співачка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На ще одному кадрі артистка стояла в боді на тлі стіни. Поруч можна побачити чотири манекени в піджаках.
Раніше повідомлялося, що чоловік SLAVIA, Михайло Хома (DZIDZIO), показав архівне фото в костюмі на тлі ялинки.
"Це мій перший костюм, який мама купила мені у Львівському ЦУМі для мого першого виступу на телебаченні у новорічному вогнику. Я виконував пісню з репертуару Робертіно Лореті "O Sole Mio".",- написав артист.
Нагадавши, фігуриста дружина DZIDZIO купальнику виставила всі свої принади напоказ
Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO виставила на загальний огляд своє шикарне тіло
А ще Politeka писала, що DZIDZIO показав, як виглядав задовго до популярності