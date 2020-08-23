Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, підкорила формами на відпочинку

Красуня опублікувала спекотне фото, яке заворожує своєю яскравістю, пише Politeka.net.

Артистка на яхті позувала в чорному купальнику з принтом з квітів. Хоча зірка і постала спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок.

Також співачка одягла грайливі міні-шорти. Останні трохи обтягнули пружні сідниці і підкреслили їх обсяг.

Артистка трохи вигнулася, щоб краще продемонструвати достоїнства своєї фігури.

Завершили образ стильні окуляри та інші аксесуари.

Також зірка розпустила своє довге волосся, що прикривало її спинку. SLAVIA посміхалася і дивилася вдалину.

"#Бакота. Дністровський каньйон", - підписала фото співачка.

За годину пост зібрав понад 100 лайків і один коментар.

"Мммм, яка красуня)))/)", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, дружина DZIDZIO показала себе в наряді з пір'я, доповнивши образ блискучими туфлями. Поруч можна побачити павича, який сів поруч з дівчиною.

Співачка залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери. На ще одному кадрі артистка стояла в боді на тлі стіни. Поруч можна побачити чотири манекени в піджаках.

Раніше повідомлялося, що чоловік SLAVIA, Михайло Хома (DZIDZIO), показав архівне фото в костюмі на тлі ялинки.

"Це мій перший костюм, який мама купила мені у Львівському ЦУМі для мого першого виступу на телебаченні у новорічному вогнику. Я виконував пісню з репертуару Робертіно Лореті "O Sole Mio".",- написав артист.

Нагадавши, фігуриста дружина DZIDZIO купальнику виставила всі свої принади напоказ

Також Politeka писала, що дружина DZIDZIO виставила на загальний огляд своє шикарне тіло

А ще Politeka писала, що DZIDZIO показав, як виглядав задовго до популярності