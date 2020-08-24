Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала найапетитніші місця в розпусному міні
Модель постійно публікує палкі фото в Instagram, які ніколи не залишаються без уваги шанувальників, писати Politeka.net. На одній з фан-сторінок з'явилося спекотне фото розкріпаченої зірки.
Квітко постала в короткому білому платтячку на тонюсеньких бретельках. Великий бюст "розвалився" під тканиною з рюшами.
Величезне декольте зробило образ неймовірно пікантним: "Ого, які форми!".
Не можна не помітити, як груди були занадто великі для такого величезного вирізу. Модель позувала на дивані, розкинувшись на подушках.
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Російська Кардашьян в мікро-бікіні ледве втримала бюст, що вистрибує: "Ось це ракурс"
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Квітко прикрила рукою ніжку, притиснувши краї сукні, щоб ті не піднялися під впливом вітру.
Модель виглядала дуже свіжо і при цьому шикарно.
За кілька днів пост зібрав понад 100 лайків. Це мало адже, пости на справжній сторінці знаменитості набирають тисячі лайків за кілька хвилин.
Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в мікроскопічному купальнику.
Тонкі бретельки тримали два трикутники тканини, які підстрибнули на величезних грудях. Бюст злегка оголився, але зірка робила вигляд ніби нічого не сталося.
Модель злегка вигнулася, щоб продемонструвати фігуру у всій красі.
Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в тісному червоному купальнику, ефектно рухаючись на камеру. Знаменитість не соромиться своїх розмірів, демонструючи себе з найбільш апетитних ракурсів.
Після цього модель повертається спиною і демонструє розкішний вигляд ззаду.
Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".
А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".
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