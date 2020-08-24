Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала найапетитніші місця в розпусному міні

Модель постійно публікує палкі фото в Instagram, які ніколи не залишаються без уваги шанувальників, писати Politeka.net. На одній з фан-сторінок з'явилося спекотне фото розкріпаченої зірки.

Квітко постала в короткому білому платтячку на тонюсеньких бретельках. Великий бюст "розвалився" під тканиною з рюшами.

Величезне декольте зробило образ неймовірно пікантним: "Ого, які форми!".

Не можна не помітити, як груди були занадто великі для такого величезного вирізу. Модель позувала на дивані, розкинувшись на подушках.

Квітко прикрила рукою ніжку, притиснувши краї сукні, щоб ті не піднялися під впливом вітру.

Модель виглядала дуже свіжо і при цьому шикарно.

За кілька днів пост зібрав понад 100 лайків. Це мало адже, пости на справжній сторінці знаменитості набирають тисячі лайків за кілька хвилин.

Нагадаємо, Анастасія Квітко постала в мікроскопічному купальнику.

Тонкі бретельки тримали два трикутники тканини, які підстрибнули на величезних грудях. Бюст злегка оголився, але зірка робила вигляд ніби нічого не сталося.

Модель злегка вигнулася, щоб продемонструвати фігуру у всій красі.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в тісному червоному купальнику, ефектно рухаючись на камеру. Знаменитість не соромиться своїх розмірів, демонструючи себе з найбільш апетитних ракурсів.

Після цього модель повертається спиною і демонструє розкішний вигляд ззаду.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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