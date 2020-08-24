Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, показала самые аппетитные места в развратном мини

Модель постоянно публикует жаркие фото в Инстаграм, которые никогда не остаются без внимания поклонников, пишет Politeka.net. На одной из фан-страничек появилось жаркое фото раскрепощенной звезды.

Квитко предстала в коротком белом платьице на тонюсеньких бретельках. Большой бюст "развалился" под тканью с рюшами.

Огромное декольте сделало образ невероятно пикантным: "Ого, какие формы!".

Нельзя не заметить, как груди были слишком велики для столь огромного выреза. Модель позировала на диване, раскинувшись на подушках.

Квитко прикрыла рукой ножку, прижав края платья, чтоб те не поднялись под воздействием ветра.

Модель выглядела очень свежо и при этом шикарно.

За несколько дней пост собрал более 100 лайков. Это мало ведь, посты на настоящей странице знаменитости набирают тысячи лайков за несколько минут.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в микроскопическом купальнике.

Тонкие бретельки держали два треугольника ткани, которые подпрыгнули на огромной груди. Бюст слегка оголился, но звезда делала вид будто ничего не случилось.

Модель слегка выгнулась, чтобы продемонстрировать фигуру во всей красе.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко позировала в тесном красном купальнике, эффектно двигаясь на камеру. Знаменитость не стесняется своих размеров, демонстрируя себя с наиболее аппетитных ракурсов.

После этого модель поворачивается спиной и демонстрирует роскошный вид сзади.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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