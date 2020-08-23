Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала яскравий повсякденний наряд

Як повідомляє Politeka.net, модель Анастасія Квітко має нестандартні параметри фігури, у неї видатні сідниці і пишні груди, які вона не приховує, а постійно демонструє у відвертих нарядах.

У Instagram у неї безліч фанатських сторінок, де користувачі мережі діляться яскравими знімками моделі. Кілька годин тому там з'явилося яскраве фото "російської Кардашьян" у відвертому вбранні (щоб подивитися відповідне фото проскрольте до кінця сторінки).

Важко повірити, що Квітко обирає для прогулянок по місту настільки сміливий і пікантний наряд. Зокрема, дівчина обрала повсякденний образ з літніх речей: сині потерті джинси-скіні з високою посадкою і "дірками", а також крихітний топ оливкового кольору з глибоким декольте. При цьому видно, що красуня не стала надягати бюстгалтер.

Наряд відмінно підкреслив достоїнства фігури знаменитої моделі: форми здаються ще більш пишними, а талія – тонкою. Свій образ вона доповнила туфлями на високих підборах, прикрасами, сонцезахисними окулярами і чорною сумочкою.

Зрозуміло, лук зірки зібрав безліч компліментів, в яких користувачі мережі захоплювалися зовнішнім виглядом Квітко.

"Фантастична", " чорт, крихта, а ти 💝хороша", "в книгу рекордів тебе! Найкрасивіша в світі», «😍богиня спустилася до нас з небес", "я так обожнюю тебе, ти просто космос«," чудово виглядаєш!", "Фантастичний фантастичний видок!", "моя любов, як красиво», «дуже красива дівчина❤❤💞 🌹", "солодке досконалість", "такі цукрові булочки😍 😍 😍".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів.