Красотка показала всю себя посреди улицы

Модель белья и купальников Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала яркий повседненый наряд

Как сообщает Politeka.net, модель Анастасия Квитко имеет нестандартные параметры фигуры, у нее выдающиеся ягодицы и пышная грудь, которые она не скрывает, а постоянно демонстрирует в откровенных нарядах.

В Instagram у нее множество фанатских страниц, где пользователи сети делятся яркими снимками модели. Несколько часов назад там появилось яркое фото "русской Кардашьян" в откровенном наряде (чтобы посмотреть соответствующее фото проскрольте до конца страницы).

Трудно поверить, что Квитко выбирает для прогулок по городу настолько смелый и пикантный наряд. В частности, девушка составила повседневный образ с летних вещей: синие потертые джинсы-скини с высокой посадкой и "дырками", а также крошечный топ оливкового цвета с глубоким декольте. При этом видно, что красотка не стала надевать бюстгалтер.

Наряд отлично подчеркнул достоинства фигуры знаменитой бизнесвумен: формы кажутся еще более пышными, а талия – тонкой. Свой образ она дополнила туфлями на высоком каблуке, украшениями, солнцезащитными очками и черной сумочкой.

Разумеется, лук звезды собрал множество комплиментов, в которых пользователи сети восхищались внешним видом Квитко.

«Фантастическая», «черт, крошка, а ты 💝хороша», «в книгу рекордов тебя! Самая красивая в мире», «😍богиня спустилась к нам с небес», «я так обожаю тебя, ты просто космос», «чудесно выглядишь!», «Фантастический фантастический видок!», «моя любовь, как красиво», «очень красивая девушка ❤❤💞🌹», «Сладкое совершенство», «Такие сахарные булочки😍😍😍».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини.

Як Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике.

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.