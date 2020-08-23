Глава НБУ назвав наслідки та ризики підвищення мінімальної зарплати

За прогнозами голови НБУ Кирила Шевченка, підвищення зарплати з 4700 до 5 тисяч гривень майже не позначиться на загальному рівні інфляції. Він додав, що підвищення мінімальної зарплати підтримає внутрішній попит і, призведе до незворотних наслідків, адже підтримає економіку на етапі відновлення.

Про це він розповів в інтерв'ю для видання РБК-Україна.

Коментуючи підняття мінімальної заробітної плати до 6,5 тисячі гривень, чиновник зазначив, що зараз через загальний низький попит в умовах кризи через китайський вірус, ефект на ціни буде істотно менше, ніж у 2017 році.

"Рівень заощаджень населення знизився, а підприємства поки зберігають досить песимістичні очікування і не прогнозують зростання продажів. У той же час підвищення мінімалки підтримає внутрішній попит, а, відповідно, і економіку на етапі відновлення", – пояснив Шевченко, додавши, що НБУ, якщо буде вплив на інфляцію, буде згладжувати його монетарними методами.

Також раніше повідомлялося, що НБУ вирішив змінити тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній для банків, у яких немає статусу уповноваженого.

У прес-службі пояснили, що було скасовано розмежування плати за номіналами банкнот і розмінних монет, і встановлено єдиний розмір тарифу за видачу готівки-0,4% від суми виданої готівки.

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